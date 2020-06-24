В московском "Манеже" открылась выставка "Спасители" в память о Холокосте

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Мультимедийная выставка "Спасители", посвященная Холокосту, открылась в среду в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Форэс", которая является одним из партнеров экспозиции.

"Проект "Спасители" рассказывает о более чем 250 российских праведников народов мира (в том числе о ныне живущих) из разных регионов страны, людях разных национальностей, которые, рискуя жизнью, укрывали евреев на оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Открытие выставки приурочено к 75-летию исторического Парада Победы 1945 года, который в этом году назначен на 24 июня. "Эта экспозиция не только в память о Холокосте, но в память о том, что никто не имеет права ставить один народ выше другого, зарабатывать политические дивиденды, отрицая гуманистические ценности. Поддержка такого проекта, как "Спасители", это желание донести и напомнить новому поколению о том, что действительно лучших результатов мы добиваемся, когда можем объединиться, уважать ценности и традиции других людей", - прокомментировал открытие выставки гендиректор "Форэс" Сергей Шмотьев.

В компании рассказали, что выставка представляет собой своего рода "виртуальный диалог между спасителями и спасенными", который был организован при помощи инсталляций и мультимедийных технологий. "На мониторах представлены интервью с ныне живущими праведниками, где они рассказывают о пережитых ими ужасах войны и о том, как им удалось спасти других людей", - сказали в компании, добавив, что выставку можно также посмотреть онлайн (exhibition.spasiteli.com).

Как рассказали в компании, идея проекта "Спасители" возникла в 2017 году у двух московских школьниц, которые начали фотографировать выживших узников Холокоста и записывать с ними интервью. "В январе 2019 года выставка была представлена в Москве, а в январе 2020 - в Екатеринбурге. В обоих городах она стала одним из главных событий "Недели памяти" - цикла мемориальных и образовательных мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста. Он отмечается по всему миру 27 января, в день, когда Красная армия освободила в 1945 году лагерь смерти "Аушвиц" ("Освенцим")", - добавили в пресс-службе.

При поддержке "Форэс" выставку подготовил Российский еврейский конгресс в партнерстве с правительством Москвы, Федеральным агентством по делам национальностей и Центром "Холокост".