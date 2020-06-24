Токаев: подвиг погибших в Великой Отечественной войне навсегда останется в сердцах

НУР-СУЛТАН, 24 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который посетил в среду парад Победы в российской столице, выразил уверенность, что подвиг погибших в годы Великой Отечественной войны навсегда останется в сердцах людей.

"По приглашению президента России Владимира Путина посетил военный парад в Москве, посвященный 75-летию Великой Победы. В числе военных расчетов по Красной площади прошли и военнослужащие десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Казахстана", - написал он на своей странице в Twitter.

Глава государства также рассказал, что возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. "Их подвиг навсегда останется в наших сердцах", - отметил Токаев.

В военном параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие около 14 тыс. военнослужащих, задействовано было свыше 200 единиц современного вооружения и военной техники, а хорошая погода позволила пролететь 75 воздушным судам. Также по брусчатке главной площади российской столицы прошли парадные расчеты 13 зарубежных стран - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.