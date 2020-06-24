Онлайн-трансляцию праздничного салюта в Москве покажут на mos.ru

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня покажут онлайн на официальном сайте мэра Москвы mos.ru. Об этом сообщили на сайте мэра российской столицы.

"Салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запустят 24 июня на Лужнецкой набережной. Прямую трансляцию запуска праздничного салюта можно будет посмотреть на mos.ru, а также на страницах в социальных сетях "Одноклассники", "ВКонтакте" и Facebook 24 июня в 23:00", - говорится в сообщении.

Небо Москвы озарят около 10 тыс. вспышек. Будут использованы 52 пусковые установки калибра 105, 125, 195 и 310 мм. Шумовой эффект поддержат 30 залпов из 18 пушек ЗИС-3 калибра 76 мм времен войны.