Хабенский передаст средства от госпремии на реабилитацию детей с опухолями мозга

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Народный артист РФ Константин Хабенский передаст средства от Государственной премии за выдающиеся достижения в сфере благотворительной деятельности, лауреатом которой он стал, на помощь подопечным его фонда - детям с опухолями мозга. Об этом он сообщил в воскресенье во время церемонии награждения.

"Открою маленький секрет: я все средства от этой премии передам, конечно, в наш благотворительный фонд. Наш фонд помогает детям, а теперь уже и молодым людям с опухолями мозга, бороться и побеждать", - сказал он.

Как уточнил Хабенский, средства пойдут на важное дело в жизни подопечных фонда - реабилитацию. "Это не роскошь, не прихоть. Это возможность мальчишкам и девчонкам вернуться к нормальной полноценной жизни. Если этот этап сделать как-то не вовремя или пропустить вовсе, то зачастую усилия врачей, их труд может оказаться напрасным, чего не хотелось бы", - поделился он.

По его словам, фонд планирует решать проблему в малых городах, оторванных от региональных центров, где реабилитация проводится хуже, чем в крупных городах. "Ни одно пожертвование, ни один закон, ни одна глобальная инициатива не имеет смысла, если в центре этой идеи не стоит человек и помощь человеку", - добавил артист.

Благотворительный фонд Константина Хабенского ведет свою деятельность с апреля 2008 года, фонд оплачивает диагностику и лечение детей, проводит информационную работу с родителями, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений, а также организует реабилитационные программы.

Как отметила директор фонда Алена Мешкова, средства от премии станут весомым вкладом в работу фонда. "В напряженное время кризиса и пандемии по всему миру стабильная работа благотворительных и других некоммерческих организаций оказалась под угрозой. Но дети с опухолями мозга с приходом этой турбулентности болеть меньше не стали и все так же нуждаются в непрерывной помощи. Полученные от премии средства помогут нам продолжить уверенно строить нашу системную работу и дадут возможность не отказываться от запланированных задач", - цитируют ее слова в пресс-службе Фонда.

Продолжая традиции

Писатель, литературовед Валентин Курбатов, удостоенный Госпремии за вклад в развитие традиций отечественной литературы, в своем выступлении подчеркнул ответственность, которую налагает высокая награда.

"Какой сегодня долгий и благословенный, какой-то распахнутый день, осененный тенью великой войны и светом великой Победы. Наверное, поэтому сегодня в первую очередь вспоминаются старшие товарищи, учителя, которые не просто носили это звание, а закладывали духовные основания. Лейтенанты и рядовые: Юрий Васильевич Бондарев, Виктор Петрович Астафьев, Семен Степанович Гейченко, Иван Афанасьевич Васильев, Георгий Васильевич Свиридов. Каждый из них стал сегодня славою, историей и классикой русской литературы, высокой публицистики, мощного музееведения России и великой русской музыки. Поневоле сожмется сердце, думаешь: какую эстафету ты принимаешь!" - признался он.

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 млн рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

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