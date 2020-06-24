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Военные прокомментировали сообщения СМИ об инциденте с танком Т-34 на параде в Севастополе

По их словам, остановка танка произошла на безопасном расстоянии от зрителей

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Танк Т-34, который совершил остановку во время Парада Победы в Севастополе, не представлял опасности для зрителей. Об этом в среду ТАСС сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

Ранее в СМИ со ссылкой на очевидцев появилась информация, что в Севастополе во время парада танк Т-34 чуть не въехал в зрителей из-за того, что не смог повернуть и поехал прямо.

"Никаких инцидентов, представляющих какую-либо опасность для зрителей, в ходе выдвижения исторического парадного расчета механизированной колонны к месту проведения 24 июня военного парада в городе-герое Севастополе не было. Экипаж танка Т-34 при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку", - говорится в сообщении.

Как отметили в отделе, остановка танка Т-34 произошла на безопасном удалении от зрителей и не повлияла на движение остальной колонны военной техники. "После завершения проезда механизированной колонны экипаж танка Т-34 продолжил движение своим ходом", - заключили в пресс-службе.

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