Главного врача больницы №15 им. Филатова в Москве отметили Госпремией

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Валерий Вечорко, главный врач больницы №15 имени Филатова в Москве, которая является одной из базовых в столице для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, в среду получил из рук президента России Владимира Путина Государственную премию в области гуманитарной деятельности за 2019 год.

"Я бесконечно признателен за столь высокую оценку моей работы, работы моих коллег из городской клинической больницы №15 имени Филатова. На мой взгляд, это - награда всего медицинского сообщества города Москвы", - сказал Валерий Вечорко во время церемонии награждения. Он добавил, что медицинские работники ежедневно самоотверженно продолжают бороться за жизнь каждого пациента.

Больница №15 им. Филатова, расположенная на востоке Москвы, стала крупнейшим стационаром города, перепрофилированным для лечения пациентов с коронавирусом. Под руководством Вечорко клиника одной из первых вступила в борьбу с инфекцией. Многопрофильный стационар был за неделю полностью подготовлен к приему пациентов - для них оборудовали порядка 1,3 тыс. коек. Работы велись круглосуточно.

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 млн рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.