Лауреат Госпремии просит унифицировать льготы детей погибших сотрудников силовых ведомств

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Лауреат Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности за 2019 год Мария Большакова попросила президента Владимира Путина придать единый статус "ребенок погибшего защитника Отечества" детям погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников всех силовых ведомств, чтобы унифицировать их льготы. С такой просьбой она обратилась в ходе торжественной церемонии вручения премий, которая прошла в среду в Кремле.

10 декабря президент Владимир Путин своим указом наградил председателя совета Союза семей военнослужащих России Марию Большакову премией в сфере правозащиты за 2019 год. Отмечается, что премия "присуждается за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности лицам, ведущим активную, плодотворную общественную деятельность, получившую широкое общественное признание в России, направленную на защиту прав и свобод человека и гражданина, а также укрепление и развитие институтов гражданского общества".

"Хотела бы, Владимир Владимирович [Путин], попросить вас, пользуясь случаем, чтобы государство уделяло еще больше внимания погибшим защитникам Отечества, их детям. Необходимо детям погибших защитников Отечества всех силовых ведомств и структур придать статус "ребенок погибшего защитника Отечества", - сказала Большакова.

По ее словам, в настоящее время получается так, что "правительство принимает решение для одного ведомства, эти дети имеют право поступать в высшие учебные заведения по льготам, имеют право на оздоровление летнее". "А по другому силовому ведомству таких решений нет. Необходимо дать поручение правительству, пускай они все это как-то систематизируют, чтобы все дети были равны", - отметила Большакова.

По ее словам, похожие проблемы есть у детей погибших участников Первой и Второй чеченских войн. "По всем этим проблемам я готовлю к вам обращение и буду просить о встрече, чтобы донести именно вам. У меня времени мало, я тяжело больна и хочу успеть, чтобы в ближайшие год-два решить эти проблемы. Тем более они больших финансовых затрат от государства не несут", - подчеркнула она.

О премии

Первым лауреатом Госпремии в области правозащитной деятельности в 2016 году стала глава фонда "Справедливая помощь", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и защите прав человека Елизавета Глинка (погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе). В 2017 году премия была присуждена главе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой. В 2018 году премию в области правозащитной деятельности получил председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией. Это название она унаследовала в 1992 году от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 млн рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.