Обязательный масочный режим ввели на объектах торговли и услуг Архангельска и Новодвинска

АРХАНГЕЛЬСК, 24 июня. /ТАСС/. Власти Архангельской области ввели обязательный масочный режим в магазинах Архангельска и Новодвинска для противодействия распространения коронавируса. Об этом в среду говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

"В Архангельске и Новодвинске, где регистрируется достаточно большое число заболевших, введен обязательный масочный режим на объектах торговли и услуг. Это поможет стабилизировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию и снизить темпы распространения новой коронавирусной инфекции, что является условием для перехода к новым этапам снятия ограничительных мер", - говорится в сообщении.

Предприниматели этих городов теперь должны контролировать наличие масок и перчаток у посетителей. Кроме того, предприниматели должны обеспечить масками свой персонал, а также наладить продажу средств защиты для жителей. При этом в транспорте и на улице двух городов (и на всей остальной территории области) масочный режим остается рекомендуемым.

"Также расширены условия для тренировочного процесса спортсменов", - говорится в сообщении. Ранее возможность тренироваться ввели для спортивных сборных команд России и профессиональных спортивных клубов (клуб по хоккею с мячом "Водник", мини-футбольный клуб "Северная Двина"), а сейчас - и для спортивных сборных команд Архангельской области, спортсменов, включенных в списки кандидатов в областные сборные.

Как отметили в пресс-службе, ранее власти региона ввели обязательный двухнедельный карантин для всех экипажей, прибывающих на Соловки. Теперь этот запрет не распространяется на научно-исследовательские суда.

Власти также продлили ограничительные меры в Северодвинске. В городе рост заболеваемости в несколько раз выше, чем на остальных территориях региона. Всего там заразились 2 166 человек, из них 1 531 сотрудник судостроительных предприятий. С 6 июня власти Архангельской области ограничили въезд и выезд из города.

"В Северодвинске продлены ограничительные меры. При этом в Северодвинске благодаря принятым мерам этот показатель (уровень заболеваемости) снизился. Небольшое снижение заболеваемости в городе корабелов доказывает эффективность принимаемых там мер", - говорится в сообщении.

Как отметили в региональном оперштабе, ограничительные меры в Северодвинске продлены до особого распоряжения.