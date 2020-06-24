Власти Архангельской области продлили ограничительные меры в Северодвинске

АРХАНГЕЛЬСК, 24 июня. /ТАСС/. Ограничительные меры в Северодвинске Архангельской области, где выявлено значительное количество зараженных коронавирусом, продлены. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Северодвинске рост заболеваемости в несколько раз выше, чем на остальных территориях региона. Всего в городе заразились 2 166 человек, из них 1 531 сотрудник судостроительных предприятий. С 6 июня власти Архангельской области ограничили въезд и выезд из города.

"В Северодвинске продлены ограничительные меры. При этом в Северодвинске благодаря принятым мерам этот показатель (уровень заболеваемости - прим. ТАСС) снизился. Небольшое снижение заболеваемости в городе корабелов доказывает эффективность принимаемых там мер", - говорится в сообщении. Как отметили в региональном оперштабе, ограничительные меры в Северодвинске продлены до особого распоряжения.

Ранее Власти Архангельской области приняли решение продлить режим ограничений в Северодвинске до 21 июня. При этом на остальной территории региона начался первый этап снятия ограничительных мер.

По данным регионального штаба, в Архангельской области зафиксировано 4 875 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 1 996 пациентов выздоровели и выписаны.