Додон: участие иностранных военных в параде в Москве стало символом общей Победы

КИШИНЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон отметил, что на параде в Москве ощущалась связь поколений и Победа, добытая общими усилиями. Об этом он написал в среду на своей странице в Facebook .

"Имел честь присутствовать на военном параде, который состоялся сегодня в Москве на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с президентами России, Беларуси, Казахстана, Сербии, Таджикистана и Узбекистана приветствовал парадные расчеты из разных стран, которые маршем прошли по Красной площади, символизируя общую Победу стран бывшего Советского Союза и Европы над фашизмом", - написал президент.

"Испытал особую гордость от того, что среди них были и 75 военнослужащих из Роты почетного караула Национальной армии Республики Молдова. Замечу, что у 23 из них деды сражались на полях Великой Отечественной войны, поэтому сегодняшнее участие наших военнослужащих подчеркивает прямую связь поколений и напоминает нам о важности сохранения памяти о подвигах наших предков", - отметил он.