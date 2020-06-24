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75-летие Победы

Додон: участие иностранных военных в параде в Москве стало символом общей Победы

По словам президента Молдавии, на параде ощущалась связь поколений и Победа, добытая общими усилиями

КИШИНЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон отметил, что на параде в Москве ощущалась связь поколений и Победа, добытая общими усилиями. Об этом он написал в среду на своей странице в Facebook.

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"Имел честь присутствовать на военном параде, который состоялся сегодня в Москве на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с президентами России, Беларуси, Казахстана, Сербии, Таджикистана и Узбекистана приветствовал парадные расчеты из разных стран, которые маршем прошли по Красной площади, символизируя общую Победу стран бывшего Советского Союза и Европы над фашизмом", - написал президент.

"Испытал особую гордость от того, что среди них были и 75 военнослужащих из Роты почетного караула Национальной армии Республики Молдова. Замечу, что у 23 из них деды сражались на полях Великой Отечественной войны, поэтому сегодняшнее участие наших военнослужащих подчеркивает прямую связь поколений и напоминает нам о важности сохранения памяти о подвигах наших предков", - отметил он.

Теги
РоссияМолдавияДодон, Игорь75-летие Победы
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