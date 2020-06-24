Жители Башкирии с 29 июня смогут совершать турпоездки, посещать храмы и мечети

УФА, 24 июня. /ТАСС/. Жители Башкирии с 29 июня смогут отправиться в туристические поездки, посещать религиозные объекты. Соответствующие изменения глава Башкирии Радий Хабиров внес в указ о режиме повышенной готовности, введенный в связи с угрозой распространения коронавируса.

"При этом культовые учреждения должны соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические требования. Одновременно в них может находиться ограниченное количество людей (включая священнослужителей и работников) исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м, но не более 100 человек", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы республики.

С 22 июня в Башкирии разрешено проводить деловые, культурные, развлекательные и спортивные мероприятия с количеством участников больше 50 человек либо с участием представителей других регионов и стран, если они организованы государственными органами, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями.

"Согласно новой редакции документа, государственным органам и органам местного самоуправления Республики Башкортостан разрешается проведение конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской или муниципальной службы, а также на включение в кадровый резерв", - также отмечается в сообщении.

В Башкирии, по данным стопкоронавирус.рф, выявлено 5 068 случаев заражения, в том числе 57 за последние сутки, 2 574 человек выздоровели, 18 умерли.