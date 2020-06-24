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Пандемия коронавируса нового типа

Президент Словакии ушла на домашний карантин из-за контакта с заразившимся коронавирусом

Словацкое радио отметило, что контакт с заразившимся был опосредованным

ПРАГА, 24 июня. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова помещена в домашний карантин из-за контакта одного из сотрудников ее администрации с инфицированным коронавирусом. Об этом в среду сообщило Словацкое радио.

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Чапутова, несмотря на то, что контакт с заразившимся был опосредованным, отменила свою рабочую программу на ближайшие дни, 24 июня ей проведут тест на коронавирус. Если его результат будет отрицательным, то она вернется в офис президента в пятницу. В противном случае главе государства придется остаться в домашнем карантине.

Министерство здравоохранения Словакии объявило о появлении коронавируса на национальной территории 6 марта. С тех пор тестирование прошли 203 911 жителей республики. Было выявлено 1 607 зараженных, 18 из которых за прошедший вторник. От осложнений, вызываемых вирусом, умерли 28 словаков, вылечились - 1 448.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,2 млн человек, свыше 475 тыс. умерли.

Теги
СловакияЧапутова, ЗузанаПандемия коронавируса нового типа
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