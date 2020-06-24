Ретротрамваи проехали по Петербургу в память о роли городского транспорта в годы войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Ретропарад "Трамвай Победы" прошел в среду в Санкт-Петербурге в рамках праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем принял участие губернатор города Александр Беглов, сообщила пресс-служба городской администрации. По современным улицам прошли вагоны XX века: МС, ЛМ-33 и грузовой трамвай.

"Ленинградский трамвай - тоже герой блокадных дней. Он был не просто городским транспортом. Трамваи доставляли боеприпасы на передовую, когда фронт подошел вплотную к городу, на них возили грузы, муку на хлебозаводы. На трамваях-американках, переоборудованных под санитарные, везли в госпиталь раненых бойцов", - привела пресс-служба слова Беглова.

Губернатор вместе с блокадниками, ветеранами Горэлектротранса и энергетической отрасли проехал от Суворовской площади до здания блокадной подстанции у Цирка Чинизелли. Именно эта подстанция дала ток для возобновления трамвайного движения после самой тяжелой блокадной зимы 1941-1942 годов.

Еще одна акция, связанная с трамвайным движением, прошла в Кировском районе Петербурга. В новых вагонах маршрута № 60 вместе с привычным объявлением остановок зазвучали краткие рассказы о героях, в честь которых названы улицы. Эту идею предложили воспитанники гимназии № 261 Кировского района.

"Уникальность этой инициативы в том, что сам маршрут пролегает по местам боев за Ленинград. Трамваи с номером 60 пересекают линию фронта: в 1941 году передний край обороны проходил по нынешним жилым кварталам, потому и улицы здесь названы именами тех, кто защищал страну на передовой, кто ковал оружие Победы. Проспект Маршала Жукова, улицы Котина, Маршала Захарова, Маршала Казакова, Рихарда Зорге, Пограничника Гарькавого. Все эти названия связаны не только военной историей, но и одним трамвайным маршрутом", - рассказали организаторы акции.