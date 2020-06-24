Герой войны Михаил Ашик в Петербурге отпраздновал 95-летие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Михаил Владимирович Ашик, последний живущий в Санкт-Петербурге Герой Советского Союза, получивший это звание в годы Великой Отечественной войны, отпраздновал 24 июня 95-летие. С юбилеем его поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов, позвонив ему по телефону после парада на Дворцовой площади, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Привет вам большой от всех ветеранов с Дворцовой площади. Прошел парад, достойный парад. Шла молодежь, юнармейцы, суворовцы, нахимовцы. Поздравляю вас с юбилеем, вы - Герой Советского Союза. Вы воевали, воевали так, что мало никому не показалось. Мы берем с вас пример. Здоровья вам, успехов и с праздником!" - сказал Беглов по телефону. Он отметил, что для поколения людей, прошедших войну, беззаветная любовь к Родине и служение ей стали смыслом жизни.

Михаил Владимирович Ашик родился 24 июня 1925 года. В 1941 году, окончив 7-й класс, поступил в Ленинградский морской техникум. В марте 1942 года вместе с родителями эвакуировался из блокированного города по льду Ладожского озера, в феврале 1943 года, находясь в эвакуации, был призван в Красную Армию.

В 1944 году Михаил Ашик окончил курсы младших лейтенантов 4-го Украинского фронта и в апреле 1944 года был направлен в Крым, в Отдельную Приморскую армию, служил командиром взвода в первой роте 144-го отдельного батальона морской пехоты. Участвовал в освобождении Одессы, Бессарабии, Румынии, Болгарии, Югославии, в составе Дунайской военной флотилии прошел Венгрию, Австрию, Чехословакию. За годы войны был трижды ранен. Звание Героя Советского Союза ему присвоено за героизм, проявленный во время Эстергомского десанта (тактический десант, высаженный катерами Дунайской военной флотилии в ходе Венской наступательной операции).