Волонтеры проводят обзвон участников электронного голосования по конституции

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Наблюдатели проводят дополнительный выборочный обзвон участников дистанционного электронного голосования по поправкам к Конституции РФ, звонки поступили уже почти 1 тыс. граждан. Всего планируется обзвонить 5 тыс. человек, сообщил журналистам в среду руководитель электронного штаба по наблюдению за онлайн-голосованием Владимир Чернецкий.

"Вчера было принято решение об использовании дополнительного контроля за регистрацией на онлайн-голосование. Мы обратились в территориальную избирательную комиссию дистанционного электронного голосования с просьбой выгрузить нам 5 тыс. телефонных номеров, зарегистрированных через портал госуслуг. Никаких персональных данных при этом не передавалось. С утра по этим 5 тыс. номерам ведется контрольный обзвон, есть анкета, которую мы предлагаем пройти тем, кому дозвонились, задаем вопросы про ход регистрации, были ли какие-то сложности при этом, возможно, есть какие-то дополнительные комментарии", - сказал Чернецкий.

Он уточнил, что звонки проводят наблюдатели в двух кол-центрах, расположенных в Цифровом деловом пространстве на улице Покровка и в бизнес-центре "Красная роза" на улице Тимура Фрунзе в Москве. "Уже сделали 944 звонка, большинство согласились ответить на вопросы анкеты. В целом процесс регистрации [на электронного голосование] не вызывал каких-то нареканий. Есть дополнительные или уточняющие вопросы, мы в справочном режиме отвечаем. К 20:00 мск мы планируем завершить обзвон всех 5 тыс. человек. Детальную статистику выдадим в медиапространство ", - сказал Чернецкий.

Онлайн-голосование

Ранее сообщалось, что более 1 млн москвичей и порядка 140 тыс. жителей Нижегородской области смогут принять участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции России, которое пройдет с 25 по 30 июня. Пользователям необходимо будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в смс на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. Получить электронные бюллетени можно будет в этот день до 19:59.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ. Центризбирком России 4 июня предоставил возможность Москве и Нижегородской области использовать технологию дистанционного голосования для проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

Изначально общероссийское голосование по поправкам было назначено на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

ЦИК на заседании 2 июня утвердил новый порядок голосования по поправкам к Конституции РФ. В частности, Центризбирком предусмотрел возможность участия в голосовании до основного его дня (с 25 по 30 июня), голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.