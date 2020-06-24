В СКФО отпраздновали юбилей Победы

ТАСС, 24 июня. Парады Победы прошли в среду в трех регионах Северного Кавказа - Ставрополе, Владикавказе и дагестанском Каспийске, в них приняли участие около 4,2 тыс. человек, наземная военная техника, а также авиация. Из-за ограничений, которые продолжают действовать в связи с пандемией коронавируса, количество зрителей на парадах пришлось ограничить, большинство жителей регионов наблюдали за прохождением войск в режиме онлайн.

Торжества, посвященные 75-летию Победы, в течение всего дня проходят в разных городах и районах Северного Кавказа - организованы многочисленные онлайн-акции, автопробеги и торжественные шествия - так, на Кавминводах провели марш врачей, а в Кабардино-Балкарии юбилей Победы отметили забегом на Эльбрус.

Первый парад за 18 лет

В Дагестане, откуда в годы войны на фронт ушли около 180 тыс. жителей республики, парад Победы впервые с 2002 года прошел в городе Каспийске. Как сообщил журналистам заместитель командующего Каспийской флотилией капитан 1-го ранга Сергей Екимов, в параде приняли участие более 1,5 тыс. человек, 35 единиц наземной военной техники, а также 10 самолетов и вертолетов. По его словам, в параде принимала участие большая часть личного состава флотилии.

"Основной вид Вооруженных сил, участвовавших в параде - Военно-морской флот, который представлял большая часть личного состава Каспийской флотилии. Принимали участие и другие ведомства - Росгвардия, МЧС", - сказал Екимов.

По его словам, с трибун за парадом наблюдали 10 ветеранов Великой Отечественной войны, а те, кто по состоянию здоровья не смог лично прибыть в Каспийск, смогли посмотреть парад в онлайн-режиме. Впервые участие в параде в Каспийске принимала авиация - четыре вертолета и шесть самолетов, включая всепогодный сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик Су-24МР, многофункциональный авиационный комплекс 4-го поколения Су-34 и истребитель 4-го поколения Су-27. Вечером на набережной Каспийска в честь 75-й годовщины Победы пройдет праздничный салют. Как сообщили ТАСС в пресс-службе флотилии, всего будет дано 210 салютных и 30 шумовых залпов.

В городе воинской славы Владикавказе (Северная Осетия) в параде Победы приняли участие около 1 тыс. человек, впервые в нем участвовали курсанты военного учебного центра при Северо-Осетинском государственном университете (СОГУ), который открылся в сентябре 2019 года. Прохождение механизированной колонны открыл прохождение легендарный бронетранспортер БТР-40 и участники Всероссийского военно-патриотического общества "Юнармия".

Военная техника впервые проехала с резиновыми защитными накладками на гусеницах - их надели на танки Т-90 и боевые машины пехоты БМП-3 в целях сохранности покрытия городских улиц и главной площади Владикавказа. Всего в параде приняли участие 47 единиц военной техники, а также шесть вертолетов армейской авиации ЮВО - над площадью Свободы пролетели пары Ми-28 "Ночной охотник", транспортно-боевых Ми-35 и транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ "Терминатор".

Как отметил, открывая парад, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли около 90 тыс. жителей республики, домой не вернулся каждый второй. 79 выходцам Северной Осетии присвоено звание Героя Советского Союза, 12 стали полными кавалерами ордена Славы. "Пусть эта знаменательная дата станет знаком нашей благодарности героической истории Отечества", - сказал Битаров.

Знамя длиной 150 метров

По центральной площади Ставрополя в парадных расчетах прошли более 1,7 тыс. человек и более 50 единиц военной техники. Некоторые участники парада были одеты в форму воинов Великой Отечественной войны - пехотинцев, летчиков и моряков. В параде приняли участие юнармейцы, в том числе отдельный расчет юнармейцев-девушек, который возглавила двукратная чемпионка мира по прыжкам в воду Елена Зарочинцева. В парадном расчете также прошли представители Ставропольского окружного казачьего общества, среди них были потомки казаков, воевавших на фронтах Великой Отечественной в составе дивизии генерала Льва Доватора.

В завершении Парада Победы в Ставрополе пронесли самую большую в мире копию Знамени Победы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ЮВО, длина полотнища составила 150 метров, ширина - 100 метров. "Честь пронести знамя доверили молодежи города", - сказал собеседник агентства. Также после окончания парада по площади проехали 10 стилизованных "Камазов", которые показывали основные вехи Великой Отечественной войны. После парада эти машины проехали по городу, чтобы увидеть их могли все жители Ставрополя, которые не смогли лично наблюдать парад из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Торжественные мероприятия прошли и в других городах и районах Старополья. Так, в городе-курорте Железноводске по центральной улице торжественным маршем прошли медицинские работники и сотрудники санаторно-курортных учреждений в белых халатах. Они возложили цветы к Мемориалу "Вечный огонь", почтив минутой молчания память военных медиков и сотрудников эвакогоспиталей, которые спасали жизни героев во время Великой Отечественной войны. В селе Дивное Апанасенковского района прошел автопробег, в котором приняли участие около 30 машин и мотоциклов - он начался от центральной площади и завершился у монумента Боевой Славы с водружением Знамени Победы на легендарный танк Т-34. В Пятигорске на маршрутах городского транспорта № 7 и № 5 в честь 75-летия Великой Победы волонтеры раздавали пассажирам георгиевские ленточки и фигурки голубей, вместе с пассажирами пели легендарную "Катюшу".

Также все города и районы края приняли участие во Всероссийской акции "Звон Победы" - в полдень в течение одной минуты звуковые сигналы в честь Великой Победы подавали автомобили, автобусы и поезда, заводы и фабрики, трактора и комбайны, работающие в полях. Около 500 храмов в крае возвестили о торжественной дате колокольным перезвоном. После этого служители храмов и воспитанники воскресных школ выпустили в небо голубей в знак мира, завоеванного ценой миллионов жизней.

Онлайн-акции, салюты и забег на Эльбрус

В других регионах СКФО в среду также прошли торжественные акции. Главы регионов приняли участие в возложении цветов к мемориалам "Вечного Огня", улицы городов украсили флагами и историческими фотографиями. В республиках, где проведение массовых мероприятий по-прежнему ограничено из-за опасности распространения коронавирусной инфекции, организовали онлайн-акции, посвященные Великой Победе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства культуры Кабардино-Балкарии, мастера искусств республики приняли участие в онлайн-концерте, видеозапись которого размещена на сайте ведомства. Также Минкультуры КБР подготовило онлайн-фотовыставку "Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны". Жители республики в этот день размещают в социальных сетях фото и видео с хештегом #радостьпобеды, а также участвуют в онлайн-фестивале детского рисунка "Я рисую мелом" - фотографии рисунков по мотивам недавно просмотренного фильма или прочитанной книги о войне публикуются в соцсетях с хештегами #ярисуюмелом и #24июня.

На Эльбрусе юбилей Победы отметили забегом с набором высоты более одной тыс. метров. Как сообщили в администрации АО "Курорт Эльбрус", забег от поляны Азау до станции "Мир" совершили отряды военнослужащих, проходящих 20-дневный курс в Центре горной подготовки и выживания "Терскол".

В Карачаево-Черкесии прошел онлайн-конкурс тематических рисунков, в рамках акции "История моей семьи в истории России" жители республики рассказывают об участниках войны из их семей. В регионе проходят виртуальные фотовыставки, а также онлайн-путешествие по улицам, которые носят имена героев Великой Отечественной войны. Во дворах многоэтажных домов организовали концерты с участием артистов и танцевальных коллективов республики.

В административном центре Ингушетии Магасе основные торжества начнутся вечером - на территории парка возле стометровой башни Согласия состоится Всероссийская акция "Радость Победы", будет организован праздничный концерт. Для детей в парке проведут конкурс рисунков на асфальте, продолжением акции станет флешмоб "Голубь мира" - желающие смогут изготовить бумажного голубя и украсить им стенд на территории парка. Завершится день праздничным салютом.

Чеченская Республика также присоединилась к всероссийским акциям "Звон Победы" и "Я рисую мелом". Кроме того, на центральной площади Грозного волонтеры выстроились в форме числа "75" и выпустили в небо голубей, а чеченские артисты исполнили песни времен Великой Отечественной войны.