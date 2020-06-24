Мишустин поздравил Яновскую с юбилеем

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил художественного руководителя Московского театра юного зрителя, народную артистку России Генриетту Яновскую с юбилеем. Соответствующая телеграмма опубликована в среду на сайте кабмина.

"Редкий режиссерский дар, яркая индивидуальность, способность к смелым экспериментам помогли вам создать совершенно особый театр. Театр, который, как вы однажды справедливо заметили, пробуждает чувственную природу человека, может встряхнуть душу, заставить думать во время спектакля. Более тридцати лет назад с вашей постановки булгаковского "Собачьего сердца" началась новая эпоха Московского ТЮЗа", - отметил глава правительства.

Он также добавил, что благодаря Яновской в ТЮЗе царит творческая атмосфера, идут замечательные спектакли, каждый из которых отличается уникальной авторской режиссурой, сценическими решениями, вдохновенной игрой актеров, а также восхищает и заставляет зрителей сопереживать и размышлять вместе с героями.

Генриетта Яновская - российский режиссер, народная артистка РФ (2004). Главный режиссер и художественный руководитель Московского театра юного зрителя (с 1987 года).