Меры санитарной безопасности усилят на избирательных участках в Подмосковье

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Усиленные меры санитарной безопасности примут на избирательных участках в Подмосковье при организации и проведении голосования по поправкам к Конституции РФ. Участникам голосования будут измерять температуру на входе, выдадут маски, перчатки и одноразовые шариковые ручки, этом сообщается в среду в Telegram-канале пресс-службы губернатора Московской области "Воробьев LIVE".

"Уже завтра начнется голосование по поправкам в конституцию, предложенным нашим президентом. Готовность УИКов к приему первых избирателей проверил в Химках губернатор Андрей Воробьев. Отличительная особенность голосования этого года - усиленные меры безопасности: избирателям измерят температуру на входе, выдадут маски, перчатки и шариковые ручки", - говорится в публикации.

Отмечается, что санобработка помещений будет производиться каждый час, а за соблюдением дистанции на избирательных участках проследят специально выделенные сотрудники. Также организовано голосование на открытом воздухе, обеспечена возможность проголосовать на дому в любой день голосования, включая 1 июля. "Для этого необходимо сообщить о своем намерении в УИК. Сделать выбор можно на протяжении целой недели - с 25 июня по 1 июля", - указывается в публикации.