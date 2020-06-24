Период самоизоляции для жителей старше 65 лет в Мурманской области продлили до 12 июля

МУРМАНСК, 24 июня. /ТАСС/. Власти Мурманской области продлили до 12 июля режим самоизоляции для работающих пенсионеров и жителей старше 65 лет из-за коронавируса. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства региона.

"Для жителей Мурманской области в возрасте 65 лет и старше до 12 июля продевается режим самоизоляции. Работающим пенсионерам, относящимся к группе риска из-за коронавируса, продолжат выплачивать пособия по временной нетрудоспособности", - сказано в сообщении.

По информации правительства, поправки не распространяются на граждан, переведенных на дистанционный режим работы или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске. При это листки нетрудоспособности будут выдавать на основе данных, направленных работодателями в Фонд социального страхования РФ, перечня застрахованных лиц, состоящих в трудовых отношениях и соблюдающих режим самоизоляции, и документов, необходимых для назначения и выплаты пособия.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области с 22 июня отменена обязательная двухнедельная самоизоляция для въезжающих на территорию региона, кроме вахтовиков.

По данным оперативного штаба, на утро среды в Мурманской области выявлено 74 новых случая заболевания коронавирусом, из них 66 - в Мурманске, общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 4 660. 3 217 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 1 432 - находятся на лечении, 11 человек умерли.