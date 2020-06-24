Бельгия с 1 июля приступит к четвертой фазе снятия карантина

БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Бельгия с 1 июля сможет приступить к четвертой фазе отмены карантинных мер, которые были введены в стране 14 марта в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщила в среду премьер-министр королевства Софи Вильмес по итогам заседания Совета безопасности страны.

"Мы переходим с 1 июля к четвертой фазе при сохранении санитарных правил", - сказала она.

Так, с 1 июля будет разрешено проводить массовые мероприятия с участием 200 человек в помещении и 400 - на открытом воздухе. Кроме того, будут открыты бассейны, кинотеатры, концертные залы и парки аттракционов. При этом, устраивать фестивали и дискотеки, а также открывать ночные клубы по-прежнему запрещается. Все это разрешат не ранее 31 августа - на последней фазе отмены карантина, которая пока еще не разработана.

Как рассказала премьер, празднование национального дня Бельгии 21 июля пройдет, но с меньшим размахом и при соблюдении всех санитарных мер. "В этом году не будет фейерверков, а также празднований в парках, однако ряд мероприятий пройдет и будет транслироваться по телевидению", - отметила она.

Процесс отмены карантина, который начался в Бельгии 4 мая, разделен на фазы и займет по меньшей мере четыре месяца. Так, с 4 мая были лишь слегка ослаблены ограничения на перемещения граждан, в частности разрешено совершать пробежки и заниматься спортом на улице по двое. С 11 мая были открыты все непродовольственные магазины. С этого момента разрешены встречи членов семей, живущих отдельно друг от друга. Ношение масок, в том числе самодельных, является обязательным начиная с 4 мая в общественных местах, где невозможно поддержание социальной дистанции в 1,5 метра, в частности в общественном транспорте, для всех лиц старше 12 лет.

В Бельгии на сегодняшний день общее число умерших приближается к 10 тыс., заразившихся - более 60 тыс. Население страны - 11,5 млн человек.