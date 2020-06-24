В Кирове открылась выставка архивных документов

КИРОВ, 24 июня. /ТАСС/. Выставка фотографий военных лет и документов из архивов Кировской и Новгородской областей "1941 - 1945. Великий Новгород - Киров. Война и мир" открылась в кировском музее воинской славы в День 75-летия исторического парада Победы, сообщается на сайте правительства Кировской области.

"Эта выставка должна была открыться раньше, накануне 9 мая. Но из-за пандемии торжественное событие пришлось отложить. Главная ценность выставочного проекта - его география - тесное переплетение судеб регионов нашей страны в суровые военные годы. Это уникальный проект, который связал культурные и архивные учреждения двух регионов", - цитирует пресс-служба губернатора Кировской области Игоря Васильева, который стал первым посетителем выставки.

Один из разделов выставки посвящен эвакуации детей и взрослых, учреждений и предприятий с территории Новгородской области в Кировскую область, есть также документы, рассказывающие об эвакуации на вятскую землю музейных ценностей Великого Новгорода, в том числе Софийского собора. Кроме того, фотографии военного корреспондента Даниила Онохина и другие документы рассказывают кировчанах - участниках Великой Отечественной войны, в том числе бойцах легендарной 311-й стрелковой дивизии, сформированной в Кирове в июле 1941 года. Также среди экспонатов есть письма командира 1-й маневренной воздушно-десантной бригады первому секретарю Кировского обкома о ходе формирования и снабжения бригады, письма трудящихся кировчан командирам, комиссарам, политработникам и бойцам 311-й стрелковой дивизии.

После показа в музее выставка отправится по районам Кировской области.

В годы Великой Отечественной войны Киров стал центром создания боевых резервов и подготовки военных кадров. Здесь были сформированы 131-я стрелковая дивизия, 86-я стрелковая, 114-я и 159-я танковые бригады, а также отдельные полки, множество отдельных батальонов, отрядов и групп. Из региона на фронт ушло почти 600 тыс. жителей, более трети не вернулись домой, более 200 кировчан стали Героями Советского Союза.

В первый год войны в Кировскую область эвакуировали около 20 предприятий, а за все четыре года -115 предприятий. Рабочие трудились по 12-15 часов в сутки, выполняя за один день более 10 норм работы, многие жили в тяжелейших бытовых условиях: бараках, землянках, недостроенных общежитиях, порой без печей и пола. К станкам встали женщины, дети и старики. Кировчане отправляли на фронт одежду, собирали деньги, посылали подарки, женщины стирали и ремонтировали обмундирование.