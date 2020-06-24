В Симферополе поздравили летчицу-ветерана

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Крымские молодогвардейцы в день проведения парада поздравили с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне живущую в Симферополе летчицу-ветерана Раису Андронову, устроив импровизированный концерт и водрузив на ее дом копию знамени Победы. Об этом сообщил ТАСС и. о. руководитель Крымского отделения "Молодой гвардии "Единой России" Алексей Зинченко.

С Раисой Исааковной крымские молодогвардейцы поддерживают связь с 2016 года, а познакомились с ветераном во время написания книги о героях Великой Отечественной войны, живущих на полуострове. Андронова начала войну оператором прожектора, затем сама села за штурвал самолета. Служила вместе с дважды Героем Советского Союза Амет-Ханом Султаном. За свои боевые заслуги она была удостоена ордена Красной звезды. Войну закончила в Польше. В этом году летчице исполнилось 98 лет.

"Мы гостим у нее довольно часто, не только в праздничные дни, раз в месяц стараемся навестить и спросить, как у нее здоровье. Период пандемии внес определенные ограничения, и мы не могли с ней общаться, несмотря на то, что передавали продуктовые наборы и звонили по телефону. Сегодня пришли к ней домой, водрузили с ее разрешения копию знамени Победы, чтобы все знали, что именно в этом доме живет ветеран. Поздравили импровизированным концертом, исполнили песни военных лет: "Катюшу", "Смуглянку", "День Победы", - сказал Зинченко.