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Пандемия коронавируса нового типа

Британские врачи предупредили о долгосрочных осложнениях, вызываемых COVID-19

Болезнь может давать осложнения на легкие, сердечно-сосудистую систему и мозг
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© EPA-EFE/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Многие люди, перенесшие заболевание, вызываемое новым коронавирусом (COVID-19), столкнутся с долгосрочными осложнениями, которые болезнь может давать на легкие, сердечно-сосудистую систему и мозг. Как говорится в новых рекомендациях для врачей и чиновников, подготовленных Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS), в ряде случаев пациентов может ждать многолетнее или перманентное ухудшение качества жизни.

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В пока не опубликованном документе, который цитирует газета The Daily Telegraph, обобщены данные о последствиях COVID-19, о которых ранее сообщали врачи из разных регионов мира. Представители NHS, дававшие комментарии изданию, отмечают, что многие здоровые и активные люди, переболев COVID-19, не могут вернуться к нормальной жизни и утрачивают самостоятельность. Таких историй больше среди пациентов в возрасте 50-60 лет, но с подобными проблемами сталкиваются и сорокалетние. При этом, как заявила The Daily Telegraph замглавы нового британского центра реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, Хилари Флойд, пока что специалисты не располагают достаточным количеством информации о последствиях новой болезни, а также о том, насколько отсроченными или продолжительными они могут оказаться.

Среди наиболее тяжелых осложнений заболевания - поражение дыхательной системы и легочный фиброз, вызывающий рубцевание ткани легких. В результате ее повреждения у человека может развиться хроническая одышка, значительно повыситься утомляемость, пациент может потерять способность выполнять тяжелую физическую работу.

Как указано в документе, примерно у 30% людей, перенесших тяжелый острый респираторный синдром (SARS или атипичную пневмонию) в ходе вспышек 2002-2004 годов, либо ближневосточный респираторный синдром (MERS), наблюдались физиологические изменения и стойкое ухудшение состояния здоровья, указывающие на повреждение и рубцевание легких. "Предполагается, что легочный фиброз вероятно будет также существенным осложнением после перенесенного COVID-19", - указывают в NHS, однако с начала пандемии прошло еще недостаточно много времени, чтобы собрать и обобщить информацию о тяжести и обратимости вызываемого вирусом поражения легких.

По данным британских медиков, у 12% пациентов, оказавшихся в больницах с COVID-19, также возникают повреждения сердца. Может развиться сердечная недостаточность, возникнуть проблемы с почками. Существуют также свидетельства того, что заболевание провоцирует изменения в гиппокампе, "что способно привести к нарушениям памяти и возникновению предрасположенности к развитию нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера". Подобные осложнения могут быть отсрочены на 20 и более лет.

Наибольшему риску осложнений подвержены люди, оказавшиеся в реанимации и подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких. У таких больных после выздоровления может развиться синдром хронической усталости (10% случаев), изменения личности, посттравматическое стрессовое расстройство. Однако это характерно не только для больных COVID-19. Согласно статистике NHS, после долгосрочного подключения к ИВЛ более чем у половины пациентов через год после отключения от аппарата по-прежнему наблюдаются (в разных сочетаниях) стойкое ухудшение физического и психического здоровья, а также когнитивные расстройства.

По последним данным Минздрава Великобритании, число выявленных в стране случаев заражения новым коронавирусом превысило 306 тыс., почти 43 тыс. человек умерли. Во всем мире с начала пандемии коронавирусо заразились более 9,2 млн человек, умерли свыше 475 тыс.

Теги
ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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