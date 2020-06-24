Audi прекращает сотрудничество с Собчак из-за ее высказываний о протестах в США

БЕРЛИН, 24 июня. /ТАСС/. Германский автопроизводитель Audi разрывает договор о сотрудничестве с телеведущей Ксенией Собчак, которая была амбассадором бренда в России, из-за предполагаемых расистских высказываний в соцсетях. Об этом сообщило в среду агентство DPA со ссылкой на представителя концерна Вернера Нойхольда.

"Audi решительно отвергает любые формы расизма и дискриминации, так как это несовместимо с нашей корпоративной культурой", - подчеркнули в компании. Там отметили, что Audi немедленно расторгает договор с Собчак.

По информации издания Business Insider, причиной послужило то, что телеведущая критически высказывалась о протестах движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") в своем аккаунте в Instagram. Концерн сотрудничал с Собчак около восьми лет.