Предприятия общепита, кафе и рестораны возобновляют работу в Тверской области

ТАСС, 24 июня. Губернатор Тверской области Игорь Руденя разрешил с 24 июня возобновить работу предприятий общественного питания, кафе и ресторанов, а также детских садов, ярмарок, фитнес-залов, спа-салонов и бассейнов, стоматологических клиник. Об этом в вреду сообщила журналистам пресс-служба правительства Тверской области.

"Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление об отмене с 24 июня отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в регионе. В Верхневолжье при соблюдении санитарных требований и социальной дистанции возобновляют работу предприятия общественного питания, ярмарки, объекты розничной торговли, МФЦ (многофункциональные центры), учреждения библиотечной сети и выставочные залы", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

С 24 июня могут возобновить работу стоматологические клиники, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, спа-салоны и массажные салоны, солярии, сауны, открываются парки, детские игровые площадки. "Также с 24 июня допускается бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, хостелах, туристических базах, гостевых домах и иных аналогичных объектах, в которых предоставляются услуги по временному проживанию. Разрешается посещение школ, учреждений дополнительного и среднего профессионального образования, детских садов - в последнее время в дошкольных учреждениях действовали только дежурные группы", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Помимо этого с 6 июля в регионе начнут работу загородные детские лагеря, все их сотрудники будут ежедневно проверять температуру и использовать средства индивидуальной защиты, а в помещениях будут проводить дезинфекцию, снабжать всех посетителей дезинфицирующими средствами и обязывать их соблюдать социальную дистанцию 1,5 - 2 м.

С 20 июня в Тверской области отменили ограничения на въезд в Конаково и Удомлю, Солнечный и Озерный, разрешили работу летних кафе, музеев, спортплощадок на открытом воздухе, а также тренировки в спортзалах для спортсменов сборных команд Российской Федерации и региона.

За последние сутки в Тверской области выявили 55 случаев заражения коронавирусной инфекции, с начала пандемии общее число выросло до 3 311. Из числа зараженных выздоровел 2 114 человек, 61 умер.