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Пандемия коронавируса нового типа

Мэрия Вены разослала жителям ваучеры на €25 и €50 для похода в кафе

Такая акция должна стимулировать жителей к походу в места общественного питания

ВЕНА, 24 июня. /ТАСС/. Мэрия Вены разослала населению ваучеры на €25 и €50 для одного посещения ресторана. Эта акция городских властей должна стимулировать жителей к походу в места общественного питания, служить восстановлению ресторанного бизнеса, который понес крупные убытки из-за ограничений по борьбе с распространением коронавируса. Один из таких ваучеров получил в среду корреспондент ТАСС.

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В конце июня мэрия столицы Австрии начала кампанию по снабжению каждого домохозяйства ваучером для посещения венского ресторана на выбор. Так, €25 предназначены для одного человека, €50 для семьи из нескольких человек. Инициатива направлена на возрождение венской гастрономии и поддержание местных рестораторов. Городская администрация разослала почти 1 млн ваучеров на каждую семью города. На текущей неделе они начали поступать в почтовые ящики каждого дома.

"Дорогие жители Вены, своим поведением вы особенно способствовали началу постепенной отмены ограничительных мер. Я хочу поблагодарить вас за это от всего сердца. Примите этот ваучер в качестве нашего уважения. Посетите ваш ресторан за углом, сходите в ваш любимый бар или насладитесь ассортиментом в одном из венских кафе", - говорится в письме от имени бургомистра Вены Михаэля Людвига.

Гастрономия в Вене является важным сектором экономики. Около 6 000 заведений являются рабочими местами порядка для 60 000 сотрудников. Проект предоставления жителям купонов реализуют мэрия и палата экономики Вены. Ваучер можно использовать на все блюда и напитки, за исключением алкогольных.

Австрия с 14 апреля первой в ЕС стала поэтапно снимать ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса в условиях снижения ежедневного прироста числа заразившихся с 40% до 1%. С мая ежесуточный рост числа инфицированных коронавирусом составляет не более 100. В мае власти отменили режим самоизоляции, открыли все магазины и предприятия сферы услуг, возобновили работу ресторанов, музеев, школ, гостиниц.

С 15 июня было отменено правило обязательного ношения защитных масок в магазинах, ресторанах, музеях, школах. В настоящее время маски нужно носить в общественном транспорте, аптеках. Они обязательны для работников сферы услуг. По-прежнему следует соблюдать дистанцию от посторонних в один метр. По состоянию на 24 июня в Австрии из 17 408 заразившихся выздоровел 16 261 человек, 693 умерли.

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АвстрияПандемия коронавируса нового типа
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