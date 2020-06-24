Под Калининградом открыли скульптурную композицию на месте захоронения 81 красноармейца

КАЛИНИНГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Скульптурную композицию, посвященную памяти солдат и офицеров, павших в боях в годы Великой Отечественной войны, открыли на месте захоронения 81 красноармейца в поселке Переславское Калининградской области. Об этом сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

Захоронение обнаружили поисковики региональной организации "Совесть" в начале апреля 2019 года. Оно относится к февралю - апрелю 1945 года. На месте захоронения установили временный обелиск. 24 июня на захоронении открыта композиция, представляющая собой фигуру бойца, преклонившего колено у двух плит, на которые нанесены имена погибших солдат и офицеров.

"Торжественная церемония [отктрытия памятника] состоялась в среду, 24 июня", - говорится в сообщении пресс-службы.

На данный момент достоверно установлено, что в этом месте "захоронены останки 81 советского воина", уточнил ТАСС заместитель председателя Совета организации поисковиков "Совесть" Руслан Хисамов.

Губернатор области Антон Алиханов на церемонии открытия памятника поблагодарил поисковиков за их труд по изучению архивов, проведению раскопок и возвращению памяти о воинах, павших на полях сражений. "Семьдесят пять лет назад закончилась самая страшная война в истории человечества. Но и сегодня мы продолжаем находить тех, кто пал на полях сражений, и чья память не была увековечена. Казалось бы, прошло уже три четверти века, но даже здесь, в нашей родной Калининградской области, мы видим, сколько еще нам предстоит такой работы. Отдавая дань памяти павшим, нам следует смотреть в будущее. Война, подобная той, не должна больше повториться. Наш долг - хранить и отстаивать правду о войне, чтить и прославлять подвиг ее героев-победителей. Задача для будущих поколений - сохранять остроту восприятия этого грандиозного события в истории нашей страны, нашего народа - Великой Победы", - сказал глава области на церемонии открытия памятника.

Хисамов отметил, что поисковики продолжат свою работу в регионе. "Поисковая работа не может быть закончена до тех пор, пока еще две тысячи солдат лежат на полях сражений, еще предстоит установить их имена и судьбы", - сказал он.

Восточно-Прусская операция

Современная Калининградская область располагается на территории, входившей в состав бывшей германской провинции Восточная Пруссия с административным центром Кенигсберг - ныне Калининград. В ходе Восточно-Прусской операции с 13 января по 25 апреля 1945 года войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов и частей 1-го Прибалтийского фронта при содействии Балтфлота прорвали мощную оборону немецкой группы армий "Центр", вышли к Балтийскому морю, заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши. Советские войска уничтожили более 25 немецко- фашистских дивизий и нанесли потери от 50 до 75 % другим 12 дивизиям. Более 126 тыс. советских солдат и офицеров погибли и пропали без вести, более 458 тыс. воинов получили ранения.

В соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года, северная часть Восточной Пруссии вместе с городом Кенигсбергом была передана Советскому Союзу как одной из держав-победительниц. Регион стал частью РСФСР в статусе Калининградской области, а Кенигсберг в 1946 году был переименован в Калининград.