Главный храм ВС РФ открыли для посещения на день раньше по просьбам прихожан

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Главный храм ВС РФ и музей "Дорога памяти" в подмосковном парке "Патриот" открыли для посещений на день раньше из-за большого количества прихожан, приехавших в музейно-храмовый комплекс. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны.

"Официальное открытие планировалось только завтра 25 июня, однако было принято решение открыть комплекс сегодня, так как желающих посетить <...> собралось не мало. За несколько часов работы на парковке <...> выстроилось около 3 тыс. автомобилей", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве сообщили, что "по предварительным подсчетам храм Победы и музейный комплекс посетило более 10 тыс. жителей Москвы и Подмосковья".

Одним из первых главный храм ВС РФ и музей "Дорога памяти" посетил кинорежиссер Эмир Кустурица.

Открытие музейно-храмового комплекса состоялось 22 июня 2020 года с участием Президента России Владимира Путина, Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.