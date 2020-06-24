Нью-Йорк ввел карантин для прибывающих из штатов, где быстро распространяется коронавирус

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Власти Коннектикута, Нью-Джерси и Нью-Йорка обяжут находиться в карантине лиц, прибывающих из других американских штатов, где зафиксировано быстрое распространение коронавируса. Об этом заявил в среду губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на пресс-конференции, трансляцию которой вели центральные каналы.

"Сегодня мы объявляем об общих правилах на въезд. Люди, которые прибывают из штатов, где быстро распространяется инфекция, должны находиться в карантине в течение 14 дней", - сказал он. В пресс-конференции, которая проходила в виртуальном режиме, также приняли участие губернаторы граничащих с Нью-Йорком штатов Коннектикут и Нью-Джерси - Нед Ламонт и Фил Мерфи.

"Я рад, что мы принимаем эти меры совместно", - сказал Куомо. "То, что происходит в Нью-Йорке, также происходит в Нью-Джерси и Коннектикуте", - добавил он.

Как он пояснил, находиться в карантине должны будут прибывающие из Алабамы, Аризоны, Арканзаса, Вашингтона, Северной Каролины, Техаса, Флориды, Южной Каролины и Юты. В них зафиксировано быстрое распространение вируса. Ранее на этой неделе Куомо заявлял, что власти Нью-Йорка и соседних штатов разрабатывают соответствующие меры.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 121 тыс. человек. В Нью-Йорке первоначально сложилась более тяжелая ситуация, чем в других штатах. Там выявили свыше 389 тыс. случаев инфицирования, зафиксировано более 31,2 тыс. летальных исходов. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,2 млн человек, свыше 475 тыс. умерли.