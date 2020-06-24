В Пензенской области открылся музей поисковых отрядов

ТАСС, 24 июня. Первый музей поисковых отрядов, включающий в себя несколько экспозиций, на которых представлены находки, собранные поисковиками за несколько лет, открылся в Пензе, сообщила в среду ТАСС руководитель областного отделения поискового движения России Лариса Казакова.

"Этот проект "Свидетели бессмертного подвига", так же называется наш музей, который создали на средства президентского гранта. В марте мы стали его обладателями, основная часть проекта заключается в создании музея. План нами продумывался уже давно и очень тщательно, он созрел в ноябре, когда мы подавали заявку на получение гранта. Параллельно мы вели работы по получению здания, в котором сейчас располагаемся. Решением Госдумы нам выделили в безвозмездное пользование площади в 100 кв. м в молодежном центре "Юность", - рассказала Казакова.

По ее словам, в музее располагается несколько экспозиций, на которых представлены находки поисковиков в период проведения экспедиций с 2007 по 2019 годы по местам боев пензенских стрелковых дивизий. Поисковики, по словам Казаковой, работали в районе Новороссийска, Смоленска, Тверской и Тульской областей. а в 2011 году сводные отряды начали ездить в Белоруссию, в 2014 году появилось новое направление - Новгородская область.

"Экспозиция разделена на несколько частей. Первая и центральная часть - это экспозиция, которая называется "Имена из солдатских медальонов". Здесь большая часть историй и установленных имен связана с 61-й стрелковой пензенской дивизией, которая воевала в Белоруссии в первые дни войны и погибла практически в полном составе. Мы в течение девяти лет установили порядка 60 имен, 15 из которых - наши земляки пензенцы. В витринах представлены личные вещи бойцов, медальоны и все это сопровождается фотоматериалом", - рассказала собеседница.

Посетители также могут познакомиться с экспозицией, посвященной операции "Багратион" и подвигу ефрейтора Алексея Павлова, который за свой последний бой был представлен к званию Героя Советского Союза. Кроме того, в музее располагаются экспонаты, связанные с работой в том числе летчиков и связистов.

"Самое интересное - это ростовые манекены в форме разного периода. Еще у нас есть офицерский блиндаж, он абсолютно полностью выстроен в дереве. Есть пол, потолок, пулеметная ячейка, печурка с горящими дровами, все это сделано при помощи электрики, есть отдельная фотозона. Это еще одна часть экспозиции", - сказала Казакова.