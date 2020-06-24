В Волгограде после реставрации открыли монумент "Родина-мать зовет!"

ВОЛГОГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова в день проведения всероссийских торжеств, посвященных 75-летию Великой Победы, открыла после реставрации монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде.

"Мамаев курган знаменит не только на всю страну, но и за рубежом, а его главным символом, безусловно, является скульптура "Родина-мать зовет!" Жемчужина памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы" олицетворяет силу духа, мужество, героизм и бесстрашие советских солдат. Ежегодно сюда приходят сотни тысяч людей, чтобы почтить память воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Именно поэтому для нас важно сохранить его для поколений, в память о нашей великой истории", - сказала министр культуры.

Она поздравила почетных гостей с открытием обновленной скульптуры - одного из крупнейших и значимых памятников России.

24 июня стал для Волгограда насыщенным праздничным днем. Утром на главной площади города состоялся военный парад, ближе к вечеру министр культуры РФ вместе с известными музыкантами и артистами заложила липовую аллею в рамках акции "Сад памяти", в настоящий момент открыт после реставрации монумент Родины-матери на Мамаевом кургане, а в 20:30 мск на главной высоте России состоится концерт Победы.

Комплексная научная реставрация на главном монументе мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане "Родина-мать зовет!" проводилась впервые с момента его создания. Работы начались в 2017 году в связи с подготовкой к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ходе реставрации внутри монумента заменили все 99 стальных канатов, которые силой натяжения удерживают статую на опорной плите. Также была выполнена реставрация бетонной поверхности монумента при помощи специальных строительных лесов. В результате монументу возвратился его более светлый цвет, каким он был 50 лет назад.

В 1967 году под руководством скульптора Евгения Вучетича на Мамаевом кургане был построен архитектурно-мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы". В центре на самой вершине установлена 85-метровая скульптура "Родина-мать зовет!". Монумент изображает женщину, которая с мечом в руке призывает в бой солдат Красной Армии. Для сравнения: высота статуи Свободы в Нью-Йорке составляет 46 метров, статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро - 38 м. Мамаев курган признан одним из семи чудес России. Этот мемориал вошел в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.