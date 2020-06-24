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Члены киргизской делегации после возвращения из России сдали анализ на коронавирус

Все входившие в состав официальной делегации госслужащие и президент страны уйдут на самоизоляцию до получения результатов анализа

БИШКЕК, 24 июня. /ТАСС/. Представители официальной делегации Киргизии, которые в среду вернулись из столицы России, сдали еще один анализ на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Делегация Кыргызской Республики во главе с президентом Сооронбаем Жээнбековым сегодня, 24 июня, вернулась из города Москва. В соответствии с алгоритмом санитарно-эпидемиологических мероприятий, члены делегации сдали повторные анализы на наличие коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, все входившие в состав официальной делегации госслужащие, в том числе президент страны, "уйдут на самоизоляцию до выхода результатов анализа, предположительно на три дня".

"Лица, у которых ранее результаты анализов вышли положительными, будут находиться на изоляции 14 дней", - отмечается в сообщении.

Президент Киргизии 24 июня вынужден был отказаться от участия в торжественных мероприятиях по случаю 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые проходили в столице РФ, поскольку у двух членов делегации республики был выявлен коронавирус. По сообщению пресс-службы, речь идет о завотделом внешней политики аппарата главы государства Данияре Сыдыкове и сотруднике службы охраны.

Руководитель Киргизии прибыл в столицу РФ 23 июня. В состав делегации республики также входил глава МИД Чингиз Айдарбеков.

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КиргизияРоссияЖээнбеков, Сооронбай ШариповичПандемия коронавируса нового типа
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