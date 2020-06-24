Полиция Татарстана установила причастных к повреждению памятника Герою Советского Союза

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции Татарстана установили причастных к разрушению бюста Героя Советского Союза Халила Хайруллина, установленного в селе Кугеево. Ими оказались несовершеннолетние, сообщили ТАСС в среду в МВД региона.

"Полиция установила [причастных к разрушению бюста], это двое несовершеннолетних - дети восьми и девяти лет. С родителями и детьми проведена беседа, на родителей будет составлен [протокол] по статье 5.35 КоАп РФ ["Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"]"), - сказал собеседник агентства.

Во вторник прокуратура начала проверку по факту повреждения бюста Хайруллина, установленного возле дома № 16 на улице Мира в селе Кугеево Зеленодольского муниципального района. Органы дознания возбудили уголовное дело по статье о вандализме. По предварительным данным, инцидент произошел в период с 20 по 22 июня 2020 года. В ходе проверки надзорное ведомство планирует дать оценку действиям должностных лиц исполкома сельского поселения на предмет своевременности и полноты мер по сохранению бюста и поддержанию его в надлежащем состоянии.

Халил Зинатуллович Хайруллин - пулемётчик 245-го гвардейского стрелкового полка 84-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, гвардии рядовой. Родился в 1920 году в селе Кугеево. В сентябре 1941 года ушел на фронт, сражался на Западном и 3-м Белорусском фронтах, в боях под Вязьмой попал в окружение и раненым был захвачен в плен, провел в лагерях четыре месяца, после чего бежал, стал бойцом партизанского отряда и до осени 1943 года воевал в тылу врага в треугольнике Витебск - Орша - Смоленск. В 1944 году он освобождал Белоруссию и Литву, в том числе город Орша, форсировал Неман, год спустя участвовал в боях за город Кёнигсберг. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и героизм гвардии рядовому Хайруллину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". После войны демобилизовался, жил на родине, работал в строительном управлении в Зеленодольском районе, умер в 1984 году.