Путин надеется на скорое возвращение жизни в нормальное русло после пандемии

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин надеется, что жизнь после пандемии коронавируса в скором времени восстановится, и призвал к аккуратности в связи с распространением инфекции.

"Надеюсь, что жизнь сейчас восстановится, войдет в нормальное русло. Будет попроще, спокойнее работать, - сказал он во время общения с лауреатами Госпремии. Фрагмент беседы показал телеканал "Россия-24".

"Но, тем не менее, я публично уже сказал об этом: нужно быть пока аккуратными. Доктора знают, о чем я говорю", - добавил президент.

Президент Владимир Путин в среду вручил Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты за 2019 год.