{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Путин надеется на скорое возвращение жизни в нормальное русло после пандемии

Президент призвал к аккуратности в связи с распространением инфекции

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин надеется, что жизнь после пандемии коронавируса в скором времени восстановится, и призвал к аккуратности в связи с распространением инфекции.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Надеюсь, что жизнь сейчас восстановится, войдет в нормальное русло. Будет попроще, спокойнее работать, - сказал он во время общения с лауреатами Госпремии. Фрагмент беседы показал телеканал "Россия-24".

"Но, тем не менее, я публично уже сказал об этом: нужно быть пока аккуратными. Доктора знают, о чем я говорю", - добавил президент.

Президент Владимир Путин в среду вручил Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты за 2019 год.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Члены киргизской делегации после возвращения из России сдали анализ на коронавирус
Все входившие в состав официальной делегации госслужащие и президент страны уйдут на самоизоляцию до получения результатов анализа
Читать полностью