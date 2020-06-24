Жители села в Калмыкии спасли от гибели стаю диких лебедей-шипунов

ЭЛИСТА, 24 июня. /ТАСС/. Стаю молодых лебедей-шипунов, приземлившуюся в поселке Эрдниевский Юстинского района Калмыкии из-за гибели нескольких особей, которые врезались в электропровода, спасли жители населенного пункта. Об этом ТАСС в среду сообщил глава администрации Эрдниевского сельского муниципального образования Николай Кашаев.

"Впервые в истории нашего села прилетели лебеди-шипуны. Первая стая - более 100 птиц - пролетела в направлении севера, вторая - где-то порядка 40 лебедей - сделала вокруг села на низкой высоте круг и порвала в трех местах электрические провода. Загорелся трансформатор, но благодаря электрикам пожар мы потушили. Оставшиеся в живых обессиленные и худые птицы приземлялись в разных местах села, люди их собрали по своим подворьям, отпаивали водой", - сказал он.

Для спасения птиц жители калмыцкого села, где полностью отсутствуют реки и озера, за несколько часов создали небольшой искусственный водоем, наполнив его привезенной семью машинами водой. Туда и снесли всех своих крылатых гостей. Местный предприниматель Игорь Очиров и молодой активист Зариф Сафиев в ближайшее время планируют перевезти молодых лебедей на фургоне к Волге, которая находится в 40 км от Эрдниевского. "А электричество нам скоро дадут, работают бригады электриков. Это мелочи, главное - птицы живы", - добавил Кашаев.

Причиной трагедии, скорее всего, стала гибель вожака стаи, именно он задел электрические провода, сообщил ТАСС директор единственного государственного природного биосферного заповедника Калмыкии "Черные земли" Батаар Убушаев. Сейчас птицы летят на большие водоемы на линьку на дельту Волги, побережье Каспийского моря. Также и лебеди неполовозрелые, которые еще не делали кладку, кочуют группами. После того как вожак ударился об электропровода и погиб, остальные не знали, что им делать дальше, пояснил он.

"Лебедь-шипун - не редкая птица на юге, в Астраханской области она разрешена к отстрелу охотниками. Но ведь лебедь - символ верности, любви. И это замечательно, что жители села проявили такую человечность, отнеслись к беде птиц со всей ответственностью", - сказал собеседник агентства, добавив, что инспектора заповедника помогут жителям села с перевозкой птиц к Волге.