Федермессер: средства федерального бюджета помогут в лечении детских орфанных заболеваний

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Дети с орфанными заболеваниями смогут получить средства на лечение от повышения ставки НДФЛ лишь через полтора года, поэтому до вступления в силу этих изменений проблему можно было бы решить с помощью средств из федерального бюджета. Такое мнение высказала ТАСС в среду член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер.

"Сложность только одна - деньги реально появятся не раньше, чем через полтора года, а детям нужна помощь прямо сейчас. <...> До вступления в силу измененной шкалы налогообложения, я думаю, проблема может быть решена из средств федерального бюджета. Как показал опыт пандемии - в экстренной ситуации государство находит деньги, а значит, тысячи детей со СМА [спинальная мышечная атрофия] и их родители смогут жить нормальной жизнью, как каждый из нас", - сказала она.

Федермессер подчеркнула, что у детей с редкими заболеваниями нет времени ждать, и чем раньше начать их лечение, тем выше шанс избежать инвалидизации. Однако на это лечение порой требуется "бюджет целого региона". По ее мнению, изменение ставки подоходного налога для помощи детям с орфанными заболеваниями не является "болезненным решением для тех граждан, которые этих двух процентов лишатся".