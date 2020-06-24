Парад Победы собрал в Москве большинство лидеров стран СНГ

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, который в этом году из-за пандемии пришлось отложить на полтора месяца, тем не менее собрал в среду в Москве большинство лидеров СНГ, а по брусчатке Красной площади прошли подразделения Вооруженных сил стран Содружества. Но даже в тех странах, лидеры которых по тем или иным причинам не смогли присутствовать в российской столице, средства массовой информации вели прямые репортажи и сообщали в новостях об этом историческом событии. Торжества в Москве не смоги проигнорировать и на Украине, хотя местные телеканалы не вели трансляций с Красной площади, поскольку это повлекло бы санкции со стороны властей.

Зрители и почетные гости на параде не остались равнодушными. "В столицу Родины приехали!" - отреагировал президент Белоруссии Александр Лукашенко, когда с трибун послышались слова благодарности иностранным лидерам, собравшимся в Москве. Президент Молдавии Игорь Додон написал в Facebook, что парад на Красной площади символизирует "общую Победу стран бывшего Советского Союза и Европы над фашизмом".

С гордостью на Красной площади

Гостями торжественных мероприятий, помимо Лукашенко, который был на трибунах с сыновьями, и Додона, стали президент Абхазии Аслан Бжания, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президенты Сербии Александар Вучич, Таджикистана - Эмомали Рахмон, Узбекистана - Шавкат Мирзиёев, Южной Осетии - Анатолий Бибилов. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, который во вторник прибыл в российскую столицу, решил воздержаться от участия в торжественных мероприятиях, после того как у двоих членов его делегации был обнаружен коронавирус.

Перед трибунами у кремлевской стены прошли военнослужащие из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Также в параде Победы приняли участие представители Индии, Китая, Монголии и Сербии.

Парад Победы освещали средства массовой информации всех стран ближнего зарубежья. Телеканалы организовывали прямые включения с Красной площади, про московский парад рассказывали в новостных выпусках. Национальные информагентства публиковали фото парадных расчетов своих стран, отмечая, что флаги их республик и боевые знамена, под которыми сражались их соотечественники в Великую Отечественную, в этот день были представлены в Москве. В сообщениях подчеркивалась роль советских республик и их вклад в общее дело Победы.

Национальное информагентство Узбекистана УЗА отметило, что впервые в истории независимой республики ее президент стал гостем парада Победы в Москве, а военнослужащие ее Вооруженных сил первый раз приняли в нем участие. "Своим участием в торжественном мероприятии, проходившем на Красной площади в Москве, президент нашей страны вновь отдал дань уважения общепризнанному колоссальному вкладу народа Узбекистана в славную Победу", - сообщило агентство.

Государственное информагентство Туркмении ТДХ, сообщая об участии туркменских военнослужащих в параде, подчеркнуло, что выходцы из республики сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны, показывая беспримерную стойкость, верность воинскому долгу и преданность Родине. "Этот подвиг измеряется нашей памятью. Вот уже семь с половиной десятилетий она служит крепкой, неразрывной нитью между каждым юным поколением и поколением фронтовиков, воинов и тружеников тыла. И сколько бы ни прошло лет, сколько бы слов, полных благодарности, ни прозвучало, молодые всегда будут в вечном долгу перед теми, кто добыл такую трудную и такую великую Победу, не просто подвергая свою жизнь смертельной опасности, но и отдавая ее за Родину, за своих близких", - отмечается в сообщении.

На трибунах и дома

Национальные СМИ следили за лидерами своих стран, подмечая каждую значимую деталь. Белорусское телеграфное агентство БелТА сообщало, что президент страны Александр Лукашенко прибыл на парад с сыновьями, а Казахстан облетела фотография главы государства Касым-Жомарта Токаева, который встал на трибуне, приветствуя казахстанских военнослужащих.

Президент Додон написал в Facebook, что испытывает гордость за своих соотечественников. "В эти минуты по Красной площади прошли 75 богатырей роты почетного караула Национальной армии Республики Молдова! Они достойно представили нашу страну рядом с военными других стран. Молодцы! Это минуты особой гордости за Молдову, за весь наш народ, за всех соотечественников, в какой бы стране они ни находились", - написал молдавский лидер.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в республиках от поездки в Москву пришлось отказаться президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну, которые изначально планировали стать гостами мероприятия. Их страны представляли министры обороны. Пашинян выложил на своей странице в "Фейсбуке" видео с парада с подписью "Наше воинское подразделение на Красной площади участвует в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Гордимся вами".

Не смог приехать в Москву и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, на прошлой неделе стало известно, что у него выявили коронавирус. В пресс-службе Назарбаева заверили, что лидер нации - елбасы чувствует себя хорошо, но соблюдает рекомендации врачей и находится на самоизоляции. Первый президент Казахстана смотрел трансляцию парада в прямом эфире.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, который также не смог приехать в Москву, написал стихотворное посвящение солдатам Великой Отечественной. Его обнародовало в среду утром агентство ТДХ, приурочив публикацию к проходящим в Москве торжествам. Стихотворение Бердымухамедова стало своего рода парафразом известной в исполнении Марка Бернеса песни "Журавли". Оно начинается словами: "Мне кажется порою: эту песню от имени Бернеса я пою" и обращено ко всем солдатам - "и безымянным, и неизвестным, и потому, быть может, бессмертным".

Непарадная Украина

Украинские телеканалы не вели прямых трансляций парада в Москве, так как это стало бы нарушением законодательства страны и повлекло санкции со стороны регулятора - Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Однако, торжества в Москве не остались незамеченными. Ряд интернет-изданий подготовили краткие материалы. В заголовках статей в основном акцентировался вопрос количества и состава иностранных делегаций. Издание "Страна" обратило внимание на интересные детали и "находки" операторов во время трансляции, в частности когда небольшой "дрон" залетел через дуло в танк и продолжил съемку уже внутри боевой машины.

Российский центр науки и культуры в Киеве провел в среду ряд мероприятий, посвященных 75-летию со дня первого парада Победы. В центре открылась интерактивная выставка "Парад Победителей", на которой впервые представили уникальные фотографии, рассказывающие о боевом пути участников парада Победы, а кандидат исторических наук Евгений Гороховский провел онлайн-лекцию.

После государственного переворота на Украине зимой 2014 года новые власти страны во главе с президентом Петром Порошенко начали проводить политику так называемой декоммунизации. Был принят закон о героизации Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и ее боевого крыла Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), а также известных сотрудничеством с нацистской Германией их лидеров Романа Шухевича и Степана Бандеры. Их деятельность была признана "борьбой за независимость страны". Киев также отказался от термина "Великая Отечественная война". 9 мая в украинском календаре сохранился как государственный праздник - День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Но при этом в календарь памятных дат было также введено 8 мая как День памяти и примирения.

Парад в Москве

В военном параде в среду на Красной площади приняли участие около 14 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 200 единиц современного вооружения и военной техники, а хорошая погода позволила пролететь 75 воздушным судам. Изначально парад должен был пройти 9 мая, однако из-за пандемии коронавируса Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин принял решение перенести его на 24 июня - день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.