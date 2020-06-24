Ветеран в Самарской области получил новое жилье после обращения к омбудсмену

САМАРА, 24 июня. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны в Самарской области обратился к уполномоченному по правам человека в регионе Ольге Гальцовой с просьбой оказать содействие в приобретении нового жилья, поскольку его оказалось непригодным для проживания. Представители бизнес-сообщества и национальной диаспоры региона помогли мужчине переехать в новый дом, об этом в среду журналистам сообщила консультант омбудсмена Екатерина Сидорова.

"Уполномоченный обратилась к некоторым руководителям бизнес-сообщества, представителям национальной диаспоры, которые поддержали инициативу и приобрели ветерану войны новый дом. 23 июня 2020 года, накануне памятного Парада к 75-летию Великой Победы, Магруф Нигманович Бакиев отметил новоселье", - написала она.

В 2004 году ветеран и его сын, инвалид второй группы, на средства выделенной социальной выплаты приобрели жилой дом в селе Камышла с частичными удобствами, который по прошествии времени стал разрушаться и по решению суда в 2017 году был признан непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу. Согласно Федеральному закону "О ветеранах" право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем предоставляется только один раз, повторно выделить средства на жилье было невозможным.