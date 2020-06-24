Около 5,8 млн жителей Подмосковья могут принять участие в голосовании по конституции

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Порядка 5,8 млн жителей Московской области могут принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. В регионе будут работать 4,1 тыс. избирательных участков, сообщил в среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"С завтрашнего дня начинается голосование, у нас в Московской области 5,8 млн жителей, которые могут отдать свой голос, 4,1 тыс. избирательных участков", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее в пресс-службе губернатора сообщили, что на избирательных участках примут усиленные меры санитарной безопасности. Участникам голосования будут измерять температуру на входе, выдадут маски, перчатки и одноразовые шариковые ручки.

"[В том числе голосование] будет происходить во дворах: человек, который идет по своим делам, видит палатку, имеет паспорт, спокойно может проголосовать, но, естественно, в пределах своего избирательного участка, он должен быть к нему привязан. Это абсолютно безопасно: свежий воздух, понятно, можно, соблюдая дистанцию, даже маску не надевать. Что касается избирательных участков классических - они будут работать 1 июля. Там, безусловно, все сотрудники позаботились об избирателях, буквально с первого шага до последнего тебя сопровождают, чтобы исключить какие-либо возможности, так скажем, подцепить инфекцию", - пояснил Воробьев.

Голосование по поправкам

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ. Изначально общероссийское голосование было назначено на 22 апреля. Однако в связи с пандемией президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование необходимо перенести.

ЦИК ранее утвердил новый порядок голосования по закону о поправках к конституции. В частности, Центризбирком предусмотрел возможность участия в голосовании до основного его дня (с 25 по 30 июня), голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для Москвы и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.