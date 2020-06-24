В Казани встретили самолет, названный в честь поэта и героя Советского Союза Мусы Джалиля

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Самолет, названный в честь татарского поэта и героя Советского Союза Мусы Джалиля, впервые прилетел в Казань. Среди пассажиров воздушного судна были представители его семьи: дочь, внучка и правнуки, сообщила в среду пресс-служба президента Татарстана.

"Муса Джалиль - это герой не только для Татарстана, но и всей страны, память о его подвиге должна жить вечно. Сегодня, 24 июня, как и 75 лет назад мы провели Парад Победителей, очень важно, что самолет прибыл в Казань именно в такой день. Это наша гордость. Мы очень благодарны нашим федеральным коллегам и руководству "Аэрофлота" за то, что они поддержали наше предложение", - сказал принявший участие в торжественной церемонии встречи самолета в аэропорту президент Татарстана Рустам Минниханов , слова которого приводит пресс-служба.

По словам дочери Мусы Джалиля Чулпан Залиловой, ее отца многое связывало с Казанью - классик татарской литературы учился и работал в столице республики, отсюда ушел на фронт.

"Нас переполняет гордость и радость, что лайнер такой необыкновенный красоты носит имя моего отца. В 1942 году он написал в своем дневнике, что не боится смерти, что есть жизнь после смерти, когда остаешься в памяти народа. Если совершить что-то бессмертное, то о тебе будут писать, печатать портреты. А тут не только портреты, а такой красивый самолет носит его имя", - отметила она.

Ранее с инициативой присвоить имя Мусы Джалиля одному из бортов "Аэрофлота" выступил президент Татарстана. Идею поддержали Министерство транспорта РФ и руководство авиакомпании. Именем поэта назвали самолет модификации Airbus A320.

Муса Джалиль (1906-1944) - советский поэт из Татарстана, Герой Советского Союза. С первых дней Великой Отечественной войны он сражался на Волховском фронте. Попав в плен, поэт продолжал борьбу с фашизмом, организовав в тюрьме подпольную организацию, за что был приговорен к смертной казни. Стихи Мусы Джалиля переведены с татарского на 70 языков мира.