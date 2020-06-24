СМИ: жители Канады заплатили $10 млн штрафов за нарушение режима карантина

ОТТАВА, 24 июня. /ТАСС/. Полиция Канады выписала более 10 тыс. штрафов жителям страны за нарушение карантинных мер, введенных в стране в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом в среду сообщил телеканал CBC.

По его данным, сумма штрафов составила более 13 млн канадских долларов ($10 млн). Речь идет о временном периоде с 1 апреля по 15 июня. Больше всего штрафов было выписано жителям провинций Квебек (77%), Онтарио (18%) и Новая Шотландия (3%). Максимальные штрафы превышали 2 тыс. канадских долларов.

Первый случай заражения коронавирусом в стране был зафиксирован 15 января. За это время в стране заболели более 102 тыс. жителей, 8,4 тыс. умерли, почти 65 тыс. выздоровели. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 регионов.

28 апреля премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что Канада находится на полпути к выходу из кризиса, вызванного пандемией. Ранее он со ссылкой на прогнозы правительства заявлял, что пик распространения коронавируса в стране придется на конец мая, а первая волна массового заражения завершится в конце лета. 4 июня глава кабинета министров констатировал, что Канада добилась успеха в борьбе с инфекцией, но опасность еще не миновала.