Пешеходный мост построят в Вытегре по туристическому проекту "Русские берега"

ВОЛОГДА, 24 июня. /ТАСС/. Новый пешеходный мост через реку Вытегру планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году в одноименном городе в Вологодской области. Он дополнит городскую набережную, первый этап реконструкции которой выполнили в прошлом году по образцам XIX в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил в среду губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, побывав в городе.

"Этот проект будет туристической жемчужиной Вологодской области, центром притяжения туристов со всей страны. Пешеходный мост будет сдан в 2021 году, параллельно будут реализовываться уже следующие этапы набережной: продолжение строительства до улицы Чехова, обустройство велодорожек, спусков к воде и детского городка. Вытегра преображается буквально на глазах. Это современный город, комфортный для жизни, который не забывает о своей культуре и исторических традициях", - привела слова губернатора его пресс-служба.

По словам руководителя региона, мост будет построен с использованием современных высокопрочных материалов, но облицован и отделан деревом в стиле мостов Мариинской водной системы XIX века. По дореволюционным фотографиям Вытегры был выполнен и первый этап реконструкции городской набережной. На берегу реки появилась входная группа, пешеходная зона, смотровая площадка, ротонда, которую венчает позолоченный галиот - именно такое парусно-гребное судно изображено на гербе Вытегры, поскольку в городе строились такие суда и отправлялись в Петербург. Государственная верфь была заложена еще при Петре Первом.

Первый этап реконструкции набережной исполнен на средства федерального гранта в 55 млн рублей в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Дальнейшие работы ведутся за счет проекта по созданию турстско-рекреационного кластера "Русские берега". Проект состоит из шести туристических субкластеров, которые планируется создать по ходу следования круизных лайнеров по Волго-Балтийскому водному пути: "Череповец - горячее сердце Русского Севера", "Приозерный" в Белозерском районе, "Вытегорье - корабельная сторона" в Вытегорском районе, "Северная Фиваида" в Кирилловском районе, "Русские берега. Никольская набережная" в Шекснинском районе и "Берег русской старины" в Усть-Кубинском районе.

Масштабный инвестпроект оценивается в 10 млрд рублей, его планируется реализовать к 2025 году. В этом году на "Русские берега" выделено из федерального бюджета 185 млн рублей, из них 110 млн рублей направлено на дальнейшее благоустройство вытегорской набережной, 75 млн - на строительство пешеходного моста.

По словам главы Вытегорского района Александра Зимина, пешеходный мост жизненно необходим для связи с заречной частью, где проживает треть населения города. Недавно там открыли физкультурно-оздоровительный центр с бассейном "Мариинский", имеются детский сад и поликлиника, планируется строительство школы на 800 мест и еще одного детского сада.