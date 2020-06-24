В российском центре культуры в Любляне прошел праздничный концерт "Голоса Победы"

ЛЮБЛЯНА, 24 июня. /ТАСС/. Праздничный концерт "Голоса Победы", приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в среду в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Словении. Как сообщает корреспондент ТАСС, гостями организованного при участии посольства РФ в Любляне мероприятия стали более 70 словенцев и соотечественников.

"Мы очень благодарны нашим словенским друзьям и партнерам за сохранение благодарной памяти о великом подвиге советского солдата, который освободил Европу от главного зла ХХ века - фашизма и нацизма, за уход за воинскими захоронениями и поисковую деятельность", - отметила в своем приветственном слове советник-посланник посольства РФ в Любляне Галина Замятина.

Перед началом концерта гости получили возможность увидеть на большом экране запись парада Победы в Москве. Затем состоялось выступление оперных певцов из Словении, исполнивших песни военных лет на русском и словенском языках. В репертуар вошли "День Победы", "Темная ночь", "Журавли" и "Смуглянка".