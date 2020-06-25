Первый пассажирский поезд прибыл в Мурманск по новому пути после восстановления движения

МУРМАНСК, 25 июня. /ТАСС/. Первый пассажирский поезд прибыл в Мурманск по новому обходному участку пути, построенному для восстановления железнодорожного сообщения с городом, прерванного из-за обрушения моста через реку Кола. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мурманского отделения Октябрьской железной дороги (филиал ОАО "РЖД").

"Поезд № 22 сообщением Санкт-Петербург - Мурманск стал первым пассажирским поездом, который прибыл сегодня в 22:33 в Мурманск после перерыва в движении, связанного с работами по восстановлению моста через реку Кола и строительством нового участка пути в обход барьерного места. Завтра в 10:00 он отправится с мурманского вокзала обратно в Санкт-Петербург", - сказали в пресс-службе.

В дальнейшем, уточнили в пресс-службе, ежедневное прибытие и отправление поездов № 21/22 сообщением Мурманск - Санкт-Петербург - Мурманск также будет осуществляться на станции Мурманск. Другие пассажирские поезда временно продолжат прибывать и отправляться со станции Выходной, где в короткие сроки был возведен современный вокзальный комплекс с залом ожидания площадью 72 кв. м на 36 посадочных мест, а доставка пассажиров в Мурманск и обратно осуществляется автобусами.

19 июня первый грузовой поезд прошел по обходному участку пути, построенному для организации железнодорожного сообщения в Мурманской области на период работ по восстановлению моста через реку Кола в районе станции Выходной. Масштабная работа по восстановлению железнодорожного сообщения с Мурманском проведена за 18 дней, обходной путь открыт для движения на 4 дня раньше намеченного срока.

Работы велись в круглосуточном режиме. Было задействовано более 250 единиц строительной и автомобильной техники и более 1 тыс. человек. Уложено 5,7 км нового пути от станции Выходной до блокпоста 9 км. Проведена модернизация железнодорожной инфраструктуры в городе Кола.