Число заразившихся коронавирусом сотрудников "АвтоВАЗа" сократилось до 14

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Число сотрудников "АвтоВАЗа", инфицированных коронавирусом, сократилось с 16 до 14. Об этом говорится в сообщении профсоюзной организации предприятия, опубликованном в группе профсоюза в сети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось о 16 сотрудниках, у которых был выявлен коронавирус.

"Администрация "АвтоВАЗа" информирует: по состоянию на 24 июня в Тольятти количество инфицированных - 642, инфицированных сотрудников завода - 14", - говорится в сообщении. В изоляции на карантине находятся 11 сотрудников предприятия.

Из-за падения продаж в условиях пандемии "АвтоВАЗ" останавливал производство автомобилей с 29 апреля по 18 мая. Сейчас завод работает в обычном режиме. 10 июня компания сообщила о решении перенести введение четырехдневной рабочей недели с 29 июня на 31 августа в связи с оживлением спроса на автомобильном рынке.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.