Главный инфекционист США призвал быстро наращивать резервы медоборудования и лекарств

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Соединенным Штатам на федеральном уровне и на местах необходимо без промедления заняться накоплением запасов медицинского оборудования и лекарств ввиду резкого роста числа новых случаев заражения коронавирусом в 10 штатах. С таким заявлением директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи выступил в среду в пресс-клубе Сакраменто (штат Калифорния).

"Нам нужно наращивать запасы даже в тех районах, в которых происходит снижение числа случаев заражения и госпитализации", - приводит телекомпания CNN слова главного инфекциониста страны. "Вчера у нас было 35-37 тыс. новых случаев заболевания, вызываемого коронавирусом", - продолжал Фаучи, признав, что некоторое время назад данный показатель в США шел на спад. "Теперь он идет не на спад, а на подъем", - отметил он.

Главный инфекционист обратил внимание на то, что сейчас, в отличие от начала пандемии, у властей американских штатов есть время принять меры на случай повторного всплеска коронавирусной инфекции. "Я думаю, что каждому штату настала пора готовиться", - заявил он.

Более 35 тыс. случаев заражения новым коронавирусом было зафиксировано во вторник на территории США. Как сообщила в среду газета The New York Times, это самый высокий показатель с апреля. По ее информации, суточный прирост числа новых случаев заражения продолжает расти в 20 американских штатах. Наиболее тяжелая ситуация складывается во Флориде (5 508 новых случаев), Техасе (более 5 тыс.) и Аризоне (3,6 тыс.).

Во вторник вице-президент США Майкл Пенс, возглавляющий рабочую группу, созданную Белым домом в целях борьбы с коронавирусом, назвал преувеличенными опасения по поводу второй волны распространения коронавируса в стране. По его словам, среднесуточное число подтвержденных случаев заражения снизилось в США до 20 тыс., тогда как в апреле их было около 30 тыс. в сутки, а в мае - около 25 тыс.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 121 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,2 млн человек, свыше 475 тыс. умерли.