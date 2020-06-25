Салют завершил торжества в честь 75-летия Победы в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде завершились 30 залпами салюта. Звуковое сопровождение обеспечили пушки ЗИС-3, которые участвовали в Восточно-Прусской наступательной операции советских войск, штурме города-крепости Кенигсберг в начале апреля 1945 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота.

"Торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне завершились залпами салюта в 23:00 по местному времени (00:00 мск 25 июня). Звуковое сопровождение обеспечили три пушки ЗИС-3, участвовавшие в штурме Кенигсберга в апреле 1945 года. Они находятся в идеальном состоянии и обеспечивают звуковое сопровождение салюта", - сказали в пресс-службе.

В честь 75-летия Победы в Калининграде в среду состоялся военный парад. В нем приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих и 75 единиц военной техники, колонну возглавил легендарный танк Т-34. В воздушной части парада задействовали 20 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции на главную площадь города было приглашено не более 300 гостей - в первую очередь ветераны вооруженных сил не старше 65 лет. Ветераны войны наблюдали за прохождением войск по телевизионной трансляции, одновременно их изображения передавались на большой экран на площади Победы, где проходили торжества и участники парада могли видеть их.

Губернатор области Антон Алиханов обратился к ветеранам с поздравлениями и поблагодарил их за подвиг. "Вы знаете всю правду войны. Вы знаете цену жизни и боль утрат. Вы знаете, что такое надежное плечо товарища и долг перед Родиной. Спасибо вам за победное отношение к жизни и за то, что опаленную память вы смогли передать новым поколениям. В изнуряющих и кровопролитных боях была одержана победа в Восточной Пруссии. Воистину это был героический подвиг, достигнутый в исключительно тяжелых условиях. Вечная слава им, подарившим нам Калининградскую область", - сказал он.

Восточно-Прусская операция

Современная Калининградская область располагается на территории, входившей в состав бывшей германской провинции Восточная Пруссия с административным центром Кенигсберг, ныне Калининград. В ходе Восточно-Прусской операции с 13 января по 25 апреля 1945 года войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов и частей 1-го Прибалтийского фронта при содействии Балтфлота прорвали мощную оборону немецкой группы армий "Центр", вышли к Балтийскому морю, заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши. Советские войска уничтожили более 25 немецко-фашистских дивизий и нанесли потери от 50 до 75% другим 12 дивизиям. Более 126 тыс. советских солдат и офицеров погибли и пропали без вести, более 458 тыс. воинов получили ранения.

В соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года, северная часть Восточной Пруссии вместе с городом Кенигсбергом была передана Советскому Союзу как одной из держав-победительниц. Регион стал частью РСФСР в статусе Калининградской области, а Кенигсберг в 1946 году был переименован в Калининград.