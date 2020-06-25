Собчак подаст в суд на Business Insider из-за статьи о ее высказываниях о протестах в США

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Телеведущая Ксения Собчак заявила, что подает в суд на издание Business Insider в связи с публикацией материала о ее высказываниях о протестах в США. Об этом она написала в четверг в своем Telegram-аккаунте.

"Я подаю в суд на издание "Business Insider" по факту клеветы. Немецкое издание вышло с заголовком "Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми" и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь", - написала она.

Собчак добавила, что она не поддерживает протесты в любой стране, если они связаны с насилием. "Для меня главные ценности это жизнь, свобода и частная собственность", - отметила телеведущая.

В среду агентство DPA сообщило, что германский автопроизводитель Audi разрывает договор о сотрудничестве с Собчак, которая была амбассадором бренда в России, из-за предполагаемых расистских высказываний в соцсетях.

По информации издания Business Insider, причиной послужило то, что телеведущая критически высказывалась о протестах движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") в своем аккаунте в Instagram. Концерн сотрудничал с Собчак около восьми лет.