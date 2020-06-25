Опрос: более 50% родителей готовы посадить своего ребенка одного в беспилотное такси

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Более 50% родителей готовы посадить своего ребенка в беспилотное такси без сопровождения, если такие автомобили получат госразрешение на работу. Это следует из результатов опроса НТИ "Автонет", имеющихся в распоряжении ТАСС.

Опрос проводился с апреля по июнь этого года, участие в нем приняли 23 тыс. российских семей.

Так, 51% опрошенных согласились посадить своего ребенка в беспилотное такси одного. В частности, 20% из них выбрали вариант ответа: "Да, если регулирующие организации проверили надежность беспилотников и гарантируют, что автомобиль доедет без происшествий из пункта А в Б", а 30% - "Да, но не на первом этапе разрешения работы беспилотников без инструкторов. Через 2-3 года после старта массового автоматизированного такси".

По мнению 25% опрошенных россиян, такие поездки на беспилотных такси неприемлемы, поскольку должно пройти много лет, прежде, чем беспилотники станут надежным такси. При этом 19% респондентов доверяют лишь такси с водителем, а 5% и вовсе не готовы сажать ребенка без сопровождения вне зависимости от условий. Также, согласно результатам опроса, 3% родителей отметили, что ребенка можно сажать в такси без сопровождения с 6-7 лет, 8% - с 10-12 лет, 23% - с 14 лет, 30% - с 16 лет и 36% - с 18 лет.

"Мы наблюдаем тенденцию, что доверие к беспилотным такси потенциально выше, чем доверие к живым водителям. К сожалению, это может быть связано с вопросами безопасности агрегаторов такси, где нередки случаи нападения на пассажиров. С беспилотными такси это, конечно же, исключено. Однако, данная тенденция будет оставаться положительной только в случае качественной проверки надежности беспилотных транспортных средств на государственном уровне. Это может обеспечить именно сертификация", - прокомментировали результаты в "Автонете". В организации также отметили, что если беспилотные такси появятся на дорогах в ближайшие 1-2 года, то через 3-4 года доверие к ним будет на порядок выше, если искусственный интеллект подтвердит свой профессионализм.

В 2018 году был запущен эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане. Сейчас список регионов, где может быть проведено тестирование, расширен до 13 регионов (добавились Владимирская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Самарская области, Санкт-Петербург и др).