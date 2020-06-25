В МЧС советуют при выезде на природу в целях безопасности одевать детей в яркую одежду

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. МЧС России рекомендует родителям в целях безопасности, выезжая на природу или идя в поход с детьми, выбирать для них яркую одежду, удобную и закрытую обувь, а также объяснять им заранее, что если они потерялись, то нужно оставаться на месте. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе министерства.

В МЧС отметили, что если ребенок потерялся во время прогулки или похода, то он остается один на один с дикой природой. И это не просто комары или солнечные ожоги. В лесу можно встретить диких животных. Также крайнюю опасность представляют болота, выбраться из трясины самостоятельно может даже не каждый взрослый человек.

"В связи с этим МЧС рекомендует: если вы собрались в поход или на пикник со своими детьми, выбирайте им яркую одежду, по возможности со светоотражающими элементами. Обувь должна быть удобная и закрытая. Дайте ребенку свисток", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в зависимости от возраста, у ребенка должен быть полностью заряженный телефон или браслет с GPS. Специалисты отмечают, что важно всегда следить за ребенком и не отходит от него далеко.

"Объясните ребенку заранее, что если он потеряется, необходимо оставаться на месте - так его быстрее найдут. Известны случаи, когда маленьких детей находили в нескольких километрах от того места, где они потерялись", - отметили в МЧС, добавив, что чем дольше длятся поиски, тем меньше шансов, что они закончатся благополучно.

Поиском потерявшихся детей занимаются подразделения МЧС России, а также волонтерские организации. Согласно статистике, в 2011 году такие организации функционировали в 14 субъектах. В 2019 году добровольческие поисково-спасательные отряды были сформированы уже в 76 субъектах и насчитывали более 30 тыс. волонтеров.

Также к поискам пропавших на природе и на водоемах активно привлекаются специалисты добровольного поискового отряда "Лиза Алерт", отряды всероссийского студенческого корпуса спасателей, Общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей", Всероссийского общества спасания на водах, а в условиях крайнего Севера - подразделения добровольной пожарной охраны.